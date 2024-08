par Etienne de la Boetie 2

Avant d’aborder quelques 23 des dizaines de solides raisons de soupçonner que la «tentative d’assassinat» de Trump a été mise en scène, j’ai pensé expliquer POURQUOI le système de crime organisé qui dirige le «gouvernement» sur la population simulerait une tentative d’assassinat sur l’acteur marionnette qui joue le «président».

Trump aurait été abattu le 13 juillet. 13/7 137 est le 33ème nombre premier.

1. Le «gouvernement» dépend largement d’un nombre suffisant de personnes soutenant le système, de sorte que les propagandistes doivent inciter la population à s’investir dans un leader

Le système du crime organisé derrière l’escroquerie du «gouvernement» tire parti de sa connaissance de la psychologie humaine pour exploiter le désir biologique de la plupart des humains, mais pas de tous, d’avoir un leader/une «figure paternelle» et d’être inclus dans la «tribu» artificiellement créée, c’est-à-dire dans le pays. En psychologie comportementale, ce phénomène est connu sous le nom de Théorie du leadership évolutif, et l’idée de base est que les humains sont des animaux sociaux et qu’ils se sont adaptés à la vie en tribus où il était avantageux d’avoir un leader fort, de sorte qu’il existe un désir humain inné d’avoir un leader…. À MOINS QUE… VOUS soyez un leader… Il est très facile de détourner ce phénomène psychologique en proposant simplement à la population un faux «Hobson’s Choice» choix entre 2 ou 3 «leaders» potentiels. La population se voit proposer un chef de gouvernement «bleu» ou un chef de gouvernement «rouge» (ou un faux chef «outsider» qui se trouve être issu de la même famille que d’autres chefs de «gouvernement»), et une grande partie de la population s’investira dans son chef préféré même si les choix sont tous des ordures OU se bouchera le nez et votera pour le «moindre de deux-trois maux» sans se rendre compte que donner à la population un faux choix de 2-3 personnes sur 335 000 000 tous les quatre ans est une arnaque facilement manipulable. L’affaire est réglée, et Trump et la «Légende Créée» JD Vance ont été choisis pour être les fausses têtes d’affiche du prochain mandat, ils doivent donc peaufiner Trump pour que les résultats de l’élection aient l’air authentiques. C’est aussi la raison pour laquelle les démocrates présentent l’«équipe B» des perdants complets Kamala Harris et Tim Walz et gardent le gouverneur californien Newsom pour 2036 après que le CIA JD Vance ait eu ses huit ans.

2. De nombreux républicains ont pris conscience de la criminalité de Donald Trump, cette tentative d’«assassinat» était donc probablement destinée à redorer son image

Nous avons décortiqué le dossier contre Donald Trump dans notre article «La véritable escroquerie de l’inculpation de Trump était que l’Amérique perdait son temps avec une mise en scène du palais de justice» où nous avons détaillé l’implication de Trump dans l’escroquerie du «Covid», ses liens avec George Soros, les Clinton, Bill Gates, Roy Cohn et d’autres personnages peu recommandables. La «tentative d’assassinat» donne l’impression que le «Deep State» est contre Trump alors que la réalité est qu’ils sont en train de polir leur étron !

3. Cela, comme beaucoup d’autres choses qui sortent de Washington DC/Hollywood, était une distraction scénarisée pour détourner l’attention des gens des questions les plus importantes du jour

Le «gouvernement» du crime organisé veut que la population se concentre sur N’IMPORTE QUOI en dehors des questions essentielles qui saperaient son pouvoir. La mise en scène de l’assassinat détourne l’attention de l’illégitimité du «gouvernement» à première vue, le fait que le «gouvernement» et les médias monopolistiques utilisent des «techniques d’endoctrinement» manipulatrices et contraires à l’éthique sur la population, que les États-Unis mènent une guerre par procuration contre la Russie en Ukraine, que les États-Unis soutiennent un génocide en Israël, que les banksters volent la valeur de l’argent de tout le monde par l’inflation, et que Trump lui-même vient de participer au programme eugénique du «Covid» qui a imposé à la population une arme biologique qui a tué plus de 20 millions de personnes tout en endommageant par un vaccin 1 à 2 milliards d’autres personnes etc.

23 raisons solides de soupçonner que l’assassinat a été mis en scène pour polir Trump et distraire la population

1. Le gouvernement du crime organisé et les médias monopolistiques ont une histoire vérifiable de fabrication d’événements comme celui-ci

Du faux incident du Golfe du Tonkin qui a justifié la guerre du Vietnam, aux faux bébés koweïtiens jetés hors des couveuses, aux fausses armes de destruction massive en Irak à l’attentat sous fausse bannière du 11 septembre, au prétendu «attentat du marathon de Boston», au Programme eugénique Covid-19 qui vient de tuer 20 millions de personnes et d’en blesser 1 à 2 milliards d’autres où Donald Trump a joué un rôle clé. Le «gouvernement» et les médias monopolistiques ont été pris en flagrant délit de mensonge au public si souvent et de façon si flagrante que croire TOUT ce qu’ils disent sur TOUT devrait être considéré comme un signe de maladie mentale.

Capture d’écran de notre article : Comprendre le terrorisme sous

faux drapeau du «gouvernement» américain pour la guerre et

l’État policier national où vous pouvez trouver des liens exposant

d’autres canulars encore plus flagrants. «Government» False

Flag Terrorism for War and Domestic Police State où vous

pouvez trouver des liens exposant d’autres canulars encore

plus flagrants que celui-ci..

Le président de la WWE, Vince McMahon, au centre, tenu par «Stone Cold»

Steve Austin, se faisant couper les cheveux par Donald Trump, à gauche, et

Bobby Lashley, à droite, après la victoire de Lashley sur Umaga lors de

Wrestlemania 23 au Ford Field de Detroit, le 1er avril 2007.

2. Le fait que Trump est un acteur et un lutteur mondial

Trump est un acteur et un lutteur mondial dont l’agent théâtral est Ari Emanuel, le frère du chef de cabinet d’Obama et ancien maire de Chicago Rahm Emanuel, qui a fameusement déclaré : «On ne veut jamais qu’une crise grave soit gâchée. Et ce que je veux dire par là, c’est une opportunité de faire des choses que vous pensez ne pas pouvoir faire avant». et Ezekiel Emanuel, un eugéniste qui fait partie du groupe de travail Covid-19 de Biden. Je crois personnellement que la blague cachée dans la série télévisée 2004-2017 de Trump «The Apprentice» était que Trump, lui-même, était le véritable apprenti. Le système du crime organisé derrière le «gouvernement» pourrait-il donner à Trump la formation médiatique et la gravité artificielle pour «créer la légende» d’un homme d’affaires prospère pour le poste d’acteur le plus important au monde : Le président des États-Unis.

3. Le lieu – Butler, Pennsylvanie

La population de Butler, PA est de 13 176 habitants. La ville la plus proche, Pittsburgh, est à une heure de route, et le comté de Butler a voté pour Trump à 65% contre Biden à 33% en 2020. Il n’y a tout simplement aucune raison stratégique pour que Trump fasse campagne à Butler, PA, si ce n’est la proximité du pigeon et le lieu choisi pour la pièce de théâtre.

4. Le fait qu’une balle l’aurait atteint à l’oreille

Quelles sont les raisons absolument astronomiques que les dommages qu’une balle tirée à 150 mètres par un tireur amateur sous la pression d’être tué lui-même à tout moment atteigne Trump dans l’une des deux zones du corps sans conséquences sérieuses ?

Une rumeur, apparemment publiée pour répondre à cette question et semer davantage de confusion et de distraction, prétendait que la blessure avait été causée par le verre d’un téléprompteur qui avait volé en éclats, mais de nombreux vérificateurs de faits ont démenti cette rumeur, avec des preuves vidéo et photographiques que les deux téléprompteurs étaient intacts.

5. Le fait que le tireur ait pu se mettre en position lors d’un événement contrôlé par les services secrets alors qu’il avait déjà été identifié comme une personne suspecte à l’aide d’un télémètre

Prenez les chances ASTRONOMIQUES que Trump soit touché à l’oreille et multipliez-les par les chances ASTRONOMIQUES supplémentaires que le même tireur ait pu se mettre en position après avoir été reconnu par les services secrets et les forces de l’ordre locales comme une personne suspecte portant un télémètre et s’être positionné sur un toit directement en vue d’un poste d’observation des services secrets après avoir visiblement traversé le toit.

6. Le fait que le sang présumé sur l’oreille de Trump soit si minuscule et défie la force de gravité – Voici le Dr Rima Labow, médecin, qui décompose les incohérences

«Le cercle rouge indique l’endroit où l’écoulement du sang de la blessure présumée de Trump défie la force de gravité. Après avoir coulé sur son visage lorsqu’il était accroupi derrière le podium, nous voyons que son visage, sa chemise et son costume sont exempts de sang, ce qui, compte tenu de l’abondante vascularisation de la région, est stupéfiant. Et je parle ici en tant que médecin. En général, les blessures par balle saignent. Cela fait partie de leur rôle. Et plus une région est fortement vascularisée, plus elle saigne. De plus, il est bien connu que le sang, d’après des études d’observation couvrant toute l’histoire des mammifères, suit les impératifs de la gravité.

Mais attendez, vous vous écrierez peut-être. «Le pina, ou auricule, comme on l’appelle aussi, n’est peut-être pas très vascularisé !»

Ah, mais c’est le cas. C’est précisément à l’endroit où la prétendue balle a prétendument traversé le prétendu lobe de l’oreille de l’ancien président que se trouve, en latin, l’arteria auricularis posterior (l’artère auriculaire postérieure).

L’irrigation sanguine de l’oreille externe est vraisemblablement la même chez les anciens présidents et chez les autres. Pour ceux qui aiment l’anatomie en langue vernaculaire, il s’agit de l’artère auriculaire postérieure. Elle est issue de l’artère carotide externe, un vaisseau dans lequel circule un flux important, de sorte que lorsque l’artère auriculaire postérieure est coupée, touchée ou ouverte d’une manière ou d’une autre, elle saigne comme un fils de pute».

7. L’angle qui a à la fois caché l’oreille de Trump de la caméra et lui a permis d’obtenir la prétendue blessure par effleurement sur l’oreille

Le fait qu’il y avait un tableau géant au rassemblement de Trump lui permettant d’être en position avec la tête détournée des caméras a permis le moment décisif de la pièce. Il est commodément détourné des caméras, ce qui est similaire à la mauvaise orientation des magiciens de la scène.

8. L’absence de sang sur la main droite de Trump après qu’il ait visiblement touché son oreille supposée ensanglantée

Rappelez-vous, Trump a visiblement touché son oreille lorsqu’il a été supposément abattu et a ensuite levé la main. Il est probable qu’on lui ait demandé de se toucher l’oreille lorsque la fusillade a commencé, et que le sang ait été appliqué par un agent des services secrets lorsqu’ils l’ont mis à terre.

9. Le fait que le tireur ait pu se mettre en position avec de multiples témoins appelant ses actions à la police et aux services secrets

Alors que cela est présenté comme une preuve que l’«État profond» était en train d’essayer d’assassiner Trump, c’est ridicule pour un certain nombre de raisons.

a. Si les banquiers et les agences de renseignement derrière le «gouvernement» du crime organisé essayaient réellement de tuer Trump, ils l’auraient fait. C’est tout. Ils auraient eu un sniper professionnel positionné derrière le pigeon, ou ils auraient eu un agent des services secrets sur la scène qui lui aurait tiré dessus avec l’arme de la CIA fusil de crise cardiaque (ou le piquer avec le poison de crise cardiaque) pour faire croire que l’obèse morbide Trump a eu une crise cardiaque à cause de l’effort ou d’un million d’autres façons.

b. Le fait que Trump n’ait pas été tué signifie que la raison la plus probable pour laquelle le pigeon a été autorisé à se mettre en position est qu’il s’agissait d’un événement mis en scène pour les raisons énumérées ci-dessus.

10. L’analyse audio des séquences du rassemblement suggère qu’il y avait plusieurs tireurs

Une analyse audio réalisée par Catalin Grigoras, directeur du National Center for Media Forensics à l’université du Colorado à Denver, et Cole Whitecotton, associé principal de recherche à Media Forensics, sur la base de séquences audio enregistrées à Butler, en Pennsylvanie, semble prouver qu’il y avait un deuxième tireur. Selon ces experts, «les trois premiers coups de feu correspondent à l’arme présumée A, les cinq suivants à l’arme présumée B et la dernière «impulsion acoustique» a été émise par une possible arme C». Nous savons que l’une de ces armes était le tireur présumé et qu’une autre était un tireur d’élite des services secrets. Le fait qu’un autre tireur ait été impliqué suggère que l’histoire n’est pas celle que l’on nous raconte. Deux options possibles :

a. Un tireur d’élite en renfort pour s’assurer que Trump a été tué – très peu probable car un tireur d’élite professionnel de l’État profond ne devrait pas avoir trop de mal à atteindre Trump, obèse et lent à se déplacer.

b. Un sniper pro a été utilisé pour s’assurer qu’ils ont obtenu la photo de la balle et que l’événement s’est déroulé comme prévu au cas où le pigeon n’aurait pas suivi sa programmation – c’est ce qui s’est passé, selon toute vraisemblance. Je suppose que les trois premiers coups de feu ont été tirés par le tireur d’élite sur Doug Mills (voir n°11) et qu’il a éventuellement tiré sur des personnes présentes dans la foule pour donner de l’authenticité à l’affaire. Les cinq tirs suivants sont ceux de Crooks qui tirent sauvagement une fois que la fusillade a commencé. Le dernier tir est celui du contre-tireur qui élimine le pigeon.

11. La présence du photographe du New York Times Doug Mills, lauréat du prix Pulitzer, et sa photo totalement improbable d’une balle photographiée en plein vol

Le New York Times est à l’origine de certaines des plus grandes dissimulations et mises en scène de l’actualité dans le monde. Ils sont célèbres pour avoir fabriqué la «nouvelle» selon laquelle le gouvernement irakien importait des tubes d’aluminium destinés à être utilisés dans des centrifugeuses nucléaires qui ont servi à justifier l’invasion de l’Irak en 2003. Le groupe Architectes et ingénieurs pour la vérité du 11 septembre, qui a organisé plus de 3000 architectes, ingénieurs en structures, ingénieurs en démolition et autres professionnels de l’ingénierie qui démontrent l’impossibilité de cette histoire officielle, a fameusement érigé plusieurs panneaux d’affichage en face du New York Times, reprochant au journal d’ignorer les preuves de la démolition contrôlée des tours jumelles et du bâtiment 7. La présence d’un photographe du New York Times, lauréat du prix Pulitzer, à un rassemblement insignifiant de Trump à Nowhere, en Pennsylvanie, sans annonce majeure, est improbable. Doug Mills était également le photographe qui était présent le 11 septembre pour capturer George Bush en train d’être informé de l’impact des avions sur les tours. Quelles sont les chances que cela se produise ? Le fait qu’il ait prétendument capturé une des balles en plein vol est astronomiquement improbable, MAIS possible si c’était la tâche qui lui avait été assignée et qu’un autre tireur était positionné pour tirer juste derrière Trump pendant que Doug photographiait en mode rafale avec une vitesse d’obturation réglée sur 1/8000. Cela expliquerait également les rapports faisant état de l’utilisation de plusieurs armes à feu (point 10).

12. Le fait que les services secrets aient fait une pause pour permettre à Trump de lever le poing devant les caméras au milieu d’une prétendue tentative d’assassinat

Semblable à «Le chien qui n’a pas aboyé» le 11 septembre, lorsque les services secrets n’ont pas respecté le protocole et n’ont pas emmené le président George Bush en lieu sûr, le fait que les agents des services secrets se soient arrêtés pour permettre à Trump de se livrer à un petit «théâtre politique» au milieu d’une prétendue tentative d’assassinat est un autre fait indiquant qu’il s’agit d’une mise en scène.

13. Les drapeaux américains apparemment prépositionnés pour la photo scénarisée après le tournage

J’explique dans mon livre ««Gouvernement» – La plus grande escroquerie de l’histoire… exposée !» comment le système de crime organisé intergénérationnel derrière le «gouvernement» endoctrine secrètement la population avec une pseudo-religion appelée Statism.Le drapeau est le symbole sacré artificiellement endoctriné de la foi. Le fait que des photographes lauréats du prix Pulitzer, appartenant à des publications de propagande connues, étaient prêts à capturer une image mise en scène suggère l’existence d’un scénario et d’une connaissance préalable.

14. La coïncidence totalement improbable que le tireur soit apparu dans une publicité pour BlackRock Capital

BlackRock Capital fait partie de la petite poignée de gestionnaires de fonds d’investissement privés qui semblent consolider la propriété de sociétés volées avec des dollars de réserve fractionnaires créés de toutes pièces par les banques au sommet de la pyramide du crime organisé. Quelles sont les chances que le présumé assassin, Thomas Matthew Crooks, soit apparu dans une de leurs publicités ?

15. Ce rassemblement était la première fois que les services secrets envoyaient une équipe de contre-sniper à un rassemblement de Trump

C’est une autre coïncidence improbable que le Secret Service a choisi un rassemblement relativement minuscule de Trump à Nowhere, Pennsylvanie, pour déployer une équipe de contre-sniper pour la première fois. C’est tout à fait logique s’il s’agissait d’une mise en scène.

16. Les services secrets avaient leur propre poste de commandement et des communications isolées des forces de l’ordre locales

Encore une fois, cela n’a aucun sens si vous essayez de garder Trump en sécurité, mais c’est parfaitement logique s’il s’agissait d’une mise en scène.

17. Les services secrets sont corrompus et prêts à accepter une telle chose

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir les services secrets retirer les deux principaux agents de protection du président John F. Kennedy de sa limousine juste avant qu’il ne soit assassiné à Dallas en 1963. La plupart des gens se sont fait une opinion des services secrets en regardant des films hollywoodiens, mais la vérité est qu’ils ne sont que des tireurs et des gardes du corps du crime organisé. La plupart des agents et des officiers ont été trompés et endoctrinés par les mêmes écoles obligatoires du «gouvernement» et la propagande des médias monopolistiques, MAIS j’ai rencontré et interagi avec des DIX CENTAINES d’agents des services secrets et JE SAIS que beaucoup d’entre eux comprennent qu’ils travaillent pour le crime organisé. Je vais raconter cette histoire dans mon prochain article, alors abonnez-vous pour en être informé.

18. Le fait que les services secrets disposaient d’un poste de surveillance sur le toit surplombant la position du tireur qui aurait également pu servir de nid de sniper pour un second tireur

Dans ces deux vidéos postées par le membre du Congrès Eli Crane, vous pouvez voir que les services secrets disposaient d’un poste de surveillance surplombant le toit où le tireur est supposé avoir couru à travers le toit et tiré le coup de feu. La vidéo n°1 donne une idée de l’emplacement du poste de surveillance et la vidéo n°2 permet de se faire une idée de la visibilité totale du tireur pour les agents présents dans la pièce. S’agissait-il d’un sniper pour le deuxième tireur (voir les points 10 et 11).

Video #1 – The View from the Shooter’s Roof to the Secret Service Watch Location

Vidéo #2 – Vue du toit du tireur depuis le poste de surveillance

19. Le fait que les services secrets ont effacé les enregistrements de leur trafic radio à partir du jour de la «tentative d’assassinat»

Le directeur par intérim des services secrets, Ronald Rowe, a admis, lors d’un témoignage au Congrès, qu’ils avaient effacé leur trafic radio après l’événement. La police locale a conservé ses enregistrements, mais les services secrets ultra-professionnels ont estimé qu’ils ne devaient pas conserver les leurs. Riiigghhhtt…

20. Les services secrets laissent une ligne de vue dégagée et le shérif local Michael Slupe a reçu l’instruction spécifique de «ne pas envoyer de personnel supplémentaire ni d’équipes du SWAT sur le site du rassemblement»

The Gateway Pundit rapporte que Lori Levy, une vendeuse qui a participé à presque tous les rassemblements de Donald Trump en vendant des produits MAGA, signale que c’est le premier rassemblement où les services secrets ont laissé une «ligne de vue dégagée» : «J’ai su que quelque chose n’allait pas la veille quand je suis venue m’installer à Butler, en Pennsylvanie. Ils ne bloquaient pas la ligne de vue comme ils l’ont fait à tous les autres endroits. D’habitude, ils mettent des grues ou des machines lourdes sur le chemin pour bloquer la ligne de mire de Trump, comme protocole de sécurité. Je n’arrêtais pas de penser que sa garde rapprochée allait l’amener plus tard, mais elle ne l’a jamais fait».

21. Les services secrets ont dit au shérif de Butler Country de «se retirer» selon des rapports

The Gateway Pundit a également rapporté que «Une source proche des forces de l’ordre dans la région a déclaré aujourd’hui au Gateway Pundit que le shérif local Michael Slupe avait reçu l’ordre de «rester en retrait» et de ne pas envoyer d’effectifs supplémentaires et d’équipes SWAT sur le site du rassemblement avant l’apparition du président à Butler… Cette décision aurait été prise malgré les objections du shérif Slupe».

22. La «blessure» de Trump ne nécessite pas de points de suture et le médecin qui a soigné Trump avec le rapport officiel sur ce qui est arrivé à son oreille est un opérateur politique en disgrâce et un vestige de l’administration Obama

Rep. Ronny Jackson (R-Texas), l’ancien médecin de Trump à la Maison-Blanche, a fourni ce qui est, essentiellement, le rapport médical officiel sur la blessure de l’ancien président, un mémo publié par la campagne de Trump qui détaille : La trace de la balle a produit une blessure de 2 cm à l’oreille.

«La trace de la balle a produit une blessure de 2 cm de large qui s’étendait jusqu’à la surface cartilagineuse de l’oreille», a écrit Jackson.

«Il y a eu d’abord un saignement important, suivi d’un gonflement marqué de toute la partie supérieure de l’oreille», a-t-il ajouté.

«Compte tenu de la nature large et contondante de la blessure elle-même, aucune suture n’a été nécessaire».

Pourquoi devrions-nous être sceptiques quant au rapport du Dr. Jackson ? 1. Ronny Jackson est un politicien (menteur professionnel) 2. Affilié au crime organisé Donald Trump et 3. C’est un ancien de l’administration Obama, où l’inspecteur général du ministère de la Défense a découvert qu’il avait fait des commentaires sexuels à des subordonnées, bu de l’alcool au travail et pris de l’Ambien alors qu’il était le médecin de Obama à la Maison Blanche Il me semble qu’il sent la compromission….

23. Quand Trump apparaît enfin en public sans son bandage de clown de propagande… Son oreille va bien

Voici la première photo de Trump prise sans son bandage de propagande exagéré. Son oreille va bien. Je pensais que les contrôleurs de Trump l’auraient mis sous anesthésie et auraient enlevé un morceau de son oreille pour plus de crédibilité, mais de toute évidence, ils sont si confiants dans le contrôle mental de l’étatisme et des médias monopolisés qu’ils n’ont même pas pris la peine de le faire.

J’aurais pu continuer… J’aurais pu accumuler encore plus de faits, mais pour ces pauvres âmes religieusement attachées à l’idée d’avoir un «gouvernement» et un chef, aucune histoire n’est trop astronomiquement impossible à croire…

Le monde est divisé entre ceux qui comprennent comment les médias (et moteurs de recherche/médias sociaux/sites de partage de vidéos, etc.) ont été monopolisés et militarisés contre la population… et les gens qui se font rouler dans la farine et la propagande par le crime organisé intergénérationnel qui les soumet à l’esclavage mental.

